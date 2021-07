Todas as regiões da França já superaram o nível mais alto de risco de contágios do novo coronavírus, definido no país como 50 casos a cada 100 mil habitantes, e 45 mortes foram registradas nas últimas 24 horas, segundo as autoridades sanitárias.

A incidência da covid-19 é grave principalmente nos departamentos do litoral mediterrâneo, com 402 casos em Córsega, 328 em Provença-Alpes-Costa Azul e 324 nos Pirineus Orientais.