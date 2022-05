Todas as vítimas de ataque a tiros em escola do Texas estavam na mesma sala

As 19 crianças e duas professoras mortas ontem em um ataque a tiros em uma escola na cidade de Uvalde, no estado do Texas (EUA), estavam na mesma sala, onde o criminoso, Salvador Ramos, de 18 anos, se entrincheirou e atirou indiscriminadamente, disse a polícia local nesta quarta-feira.

O porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Texas, Chris Olivarez, explicou que Ramos atirou primeiro em sua avó, em casa, depois entrou em um veículo e sofreu um acidente perto da escola primária Robb.