O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev, agradeceu nesta quinta-feira ao líder russo, Vladimir Putin, pelo apoio para lidar com os graves confrontos ocorridos em janeiro, que incluiu o envio mais de 2 mil militares da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) para o país da Ásia Central.

Na primeira reunião entre os dois chefes de Estado desde os violentos protestos populares do início deste ano em várias cidades cazaques, Tokayev agradeceu a Putin por adotar uma "atitude calorosa e séria em relação ao pedido do Cazaquistão de enviar um contingente de manutenção da paz para o país".