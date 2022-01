O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev. EFE/Arquivo

O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev, confirmou nesta quarta-feira que os mais de 2 mil soldados da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) que estão no país iniciarão uma retirada por etapas a partir de amanhã.

Tokayev já havia anunciado a retirada dos soldados da aliança militar liderada pela Rússia - e que inclui as também ex-repúblicas soviéticas Armênia, Belarus, Quirguistão, Tadjiquistão e Cazaquistão - durante o discurso que fez ontem no Parlamento cazaque, mas a OTSC disse no mesmo dia que não havia recebido uma notificação.