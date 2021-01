O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev, criticou as declarações de vários deputados do partido do Kremlin, Rússia Unida, sobre a integridade territorial do país da Ásia Central e afirmou que ninguém "deu" suas terras aos cazaques.

"Esta terra sagrada, herdada de nossos ancestrais, é nossa principal riqueza. Ninguém de fora veio para nos dar nossos imensos territórios", declarou, em artigo publicado no jornal "Yegemen Qazaqstan".