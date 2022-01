O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev. EFE/Arquivo

O presidente do Cazaquistão, Kasim-Yomart Tokayev, afirmou nesta segunda-feira ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, por videoconferência, que terroristas de Ásia Central, Afeganistão e Oriente Médio tiveram envolvimento na onda de protestos violentos ocorrida na semana passada no país.

"Não tenho dúvidas de que foi um ataque terrorista. O objetivo era criar uma zona de caos controlado em nosso território para a posterior tomada do poder", disse ele a Michel, segundo um comunicado divulgado pelo escritório da presidência cazaque.