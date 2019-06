Qasim-Yomart Tokayev venceu as eleições presidenciais de domingo no Cazaquistão com 70,76% dos votos, segundo os resultados oficiais divulgados hoje pela Comissão Eleitoral Central do país centro-asiático.

Tokayev, no poder no Cazaquistão desde a renúncia em março do pai da nação, Nursultan Nazarbayev, recebeu os votos de 6,5 milhões de eleitores, mais da metade do eleitorado.