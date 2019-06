Qasim-Yomart Tokayev teria vencido as eleições presidenciais antecipadas deste domingo no Cazaquistão, de acordo com pesquisas de boca de urna, em um dia marcado pela repressão policial aos protestos nas principais cidades do país.

"O mais importante no nosso país é a união. Não dá para cada eleição ser um campo de batalha, motivo de conflito. Precisamos de uma batalha de programas e de ideias", disse Tokayev no seu local de votação na capital cazaque, Nur-Sultan.