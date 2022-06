"Top Gun: Maverick", a sequência do clássico dos anos 1980, se tornou um dos melhores lançamentos nos Estados Unidos nos últimos anos no último final de semana, arrecadando US$ 160 milhões, o que representa também a melhor estreia da carreira de Tom Cruise no país.

O bom desempenho do filme, que foi apresentado no Festival de Cannes, tem sido sustentado por excelentes críticas e uma data de lançamento estratégica: o fim de semana no qual os EUA comemoram o Memorial Day e que tem a segunda-feira como feriado em todo o país.