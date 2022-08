A equipe médica do senador e ex-presidente paraguaio Fernando Lugo, internado em uma clínica em Assunção devido a um acidente vascular cerebral hemorrágico, informou que uma tomografia realizada no líder de esquerda nesta segunda-feira evidenciou uma "melhora" do hematoma e do edema cerebral.

Em comunicado, os especialistas divulgaram o resultado de uma nova tomografia cerebral do legislador, cuja evolução, segundo eles, “tem se mantido estável nas últimas 24 horas”.