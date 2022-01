O governo de Tonga confirmou nesta terça-feira a morte de ao menos três pessoas devido ao devastador tsunami causado por uma erupção vulcânica e que foi classificado pelo governo do país como "um desastre sem precedentes".

Em seu primeiro comunicado oficial desde o desastre natural ocorrido no último sábado, o governo do arquipélago localizado no Pacífico Sul disse que a erupção do vulcão Hunga Tonga Hunga Ha'apai causou um tsunami com ondas de até 15 metros de altura que atingiram várias ilhas.