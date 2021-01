O toque de recolher decretado nesta quarta-feira pela prefeita de Washington, Muriel Bowser, entrou em vigor às 18h (horário local; 20h de Brasília), pouco depois de as forças de segurança terem conseguido retirar os apoiadores do presidente Donald Trump que invadiram o Capitólio, sede do Congresso americano.

Os agentes usaram gás lacrimogênio para dispersar os centenas de manifestantes, que foram para os arredores do edifício.