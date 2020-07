A cidade de Tóquio registrou, nesta quinta-feira, cerca de 280 novas casos do novo coronavírus, o maior número diário até hoje, revelou a governadora da capital do Japão, Yuriko Koike.

Esse novo registro de infecções diárias ocorre após as autoridades terem relatado mais de 100 casos nos dias anteriores, e no final da semana passada o número de infecções diárias ultrapassou os 200, atingindo 243 no dia 10.