O governo do Japão declarou nesta quinta-feira uma emergência sanitária em Tóquio e três províncias adjacentes, permitindo que as autoridades tomem medidas restritivas para conter o aumento recorde de infecções por Covid-19.

O primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga anunciou hoje a ativação desta disposição da legislação "devido ao sério sentimento de perigo diante da rápida propagação nacional (do vírus)", durante uma reunião com a equipe de resposta do governo à pandemia.