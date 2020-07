A cidade de Tóquio registrou nesta sexta-feira um novo recorde de casos diários do novo coronavírus, com 463 infecções, ultrapassando pela primeira vez a marca de 400 desde o início da pandemia no Japão, em janeiro, e anunciou a criação de seu próprio Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

A propagação do vírus na capital japonesa está em seu pior nível e a capacidade de resposta do sistema de saúde está piorando, alertou hoje a governadora Yuriko Koike, durante entrevista coletiva.