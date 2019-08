A companhia imobiliária japonesa Mori Building apresentou nesta quinta-feira o projeto de um novo arranha-céu de 330 metros de altura, que se transformará no edifício mais alto de Tóquio e deve ficar pronto em 2023.

O arranha-céu, revestido de vidro e aço, terá tanto apartamentos residenciais, como salas de escritórios, e será construído no distrito de Toranomon-Azabudai, de acordo com os detalhes do projeto apresentado em coletiva imprensa pela Mori Building.