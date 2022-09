O público presente na Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique, poupou de vaias nesta terça-feira o atacante polonês Robert Lewandowski, agora no Barcelona, que reencontrou a antiga equipe hoje, em jogo pelo grupo C da Liga dos Campeões.

Quando o time catalão entrou em campo, ouve os habituais apupos destinados aos visitantes, no entanto, estes não se elevaram quando o goleador entrou em campo.