Um tornado matou duas pessoas e deixou nove feridas na cidade de Pantelleria, na ilha da Sicília, na Itália, onde continuam as operações de resgate, enquanto a região da Calábria, também no sul do país, está em alerta vermelho devido as condições climáticas.

Dos nove feridos, um deles, que apresentou fratura vertebral, seria transferido hoje para a cidade de Palermo, Já que as condições meteorológicas impediram a transferência à noite. Outro ficará em hospital da ilha Bernardo Nagar, após sofrer fratura na caixa toráxica. Os outros sete receberam alta.