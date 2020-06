A Torre Eiffel voltou nesta quinta-feira a receber os turistas após ficar fechada por mais de três meses devido à pandemia da Covid-19, à qual novas medidas de segurança foram aplicadas para minimizar os riscos.

No dia 13 de março, o monumento parisiense foi fechado por tempo indeterminado. Hoje, e ao ritmo de uma pequena batucada, ele voltou às atividades, embora ainda parcialmente.

Por enquanto, até 30 de junho, só será possível acessar o segundo andar e subir as escadas, com uma rota fixa de subida e descida para evitar cruzamentos entre as pessoas.

O uso de máscara é obrigatório a partir dos 11 anos de idade e há um número limitado de visitantes tanto na esplanada quanto no piso, onde também foram colocados sinais no chão para indicar a distância de segurança que deve ser respeitada.

Os elevadores que levam ao segundo andar estarão disponíveis novamente a partir de 1º de julho e, dependendo da situação de saúde, o acesso ao piso superior também será permitido durante o verão europeu, segundo seu site.

Este foi o fechamento mais longo desde a Segunda Guerra Mundial e sua reabertura se une à de outras atrações da capital francesa, como o Museu de Orsay, que reabriu suas portas na última terça-feira, enquanto o Louvre abrirá em próximo 6 de julho.

Durante esse período, o monumento aproveitou seu simbolismo para se unir as demonstrações de solidariedade aos profissionais de saúde e as vítimas do novo coronavírus com a instalação, por exemplo, de um cartaz luminoso que enviava mensagens de apoio às pessoas afetadas. EFE

