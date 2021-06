O total de mortes por covid-19 no mundo caiu 12% nos últimos sete dias em relação à semana anterior, enquanto o número de casos diminuiu 6%, com 2,5 milhões de infecções registradas, a menor incidência desde fevereiro deste ano, segundo informou nesta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Entre 14 e 20 de junho foram registradas mais de 64.000 mortes, cerca de 9.000 por dia, embora o número tenha diminuído em relação à semana anterior em todas as regiões, exceto no Oriente Médio, onde aumentou 2%, e na África, com um aumento significativo de 38%, como demonstra o relatório epidemiológico semanal da OMS.