As mortes causadas direta ou indiretamente pela pandemia de Covid-19 teriam sido entre o dobro e o triplo das oficialmente registradas, o que colocaria o número de mortes entre 6 milhões e 8 milhões, em comparação com as 3,4 milhões oficialmente comunicadas, informou nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na região das Américas, o número real de mortes relacionadas com a doença teria sido entre 1,2 milhão e 1,5 milhão em 2020, ao invés dos 900.000 comunicados, de acordo com estimativas feitas pela OMS como parte da preparação das suas Estatísticas Mundiais de Saúde e que se baseiam em grande parte em modalizações matemáticas.