O Tottenham, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês, solicitou um empréstimo de 175 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão) para o Banco da Inglaterra, aderindo assim a um programa do governo britânico para minimizar os efeitos causados pela pandemia da Covid-19.

Os 'Spurs' é beneficiado assim por um auxílio para empresas que fazem grandes investimento e causam impacto na economia.

No acordo do empréstimo, o Tottenham terá que fazer o pagamento antes de abril de 2021, com juros.

O clube já anunciou que não utilizar o dinheiro para contratar jogadores, mas sim para ter opções e flexibilidade econômica no restante da temporada e em grande parte da seguinte.

O Tottenham deve perder cerca de 200 milhões de libras (R$ 1,28 bilhão), com a devolução do dinheiro para os torcedores que tinham o carnê com todos os jogos da temporada, assim como com o cancelamento de eventos no estádio, como partidas da NFL. EFE

