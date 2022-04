Trabalhadores do setor de transportes da Argentina iniciaram nesta segunda-feira uma greve por tempo indeterminado, em protesto pela falta de atualização da tabela de fretes diante do aumento do preço do combustível, e também pela falta de abastecimento no período de início de colheita.

A paralisação veio a partir de convocatória da Federação dos Transportadores Argentinos (Fetra).