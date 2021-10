Alguns trabalhadores italianos realizaram nesta quarta-feira uma manifestação nos portos de várias cidades do país contra a obrigatoriedade do passaporte sanitário para todos os profissionais a partir da próxima sexta, e ameaçaram bloquear "todas as operações" do porto no dia da entrada em vigor da medida.

"Todas as operações serão bloqueadas no porto de Trieste" (nordeste da Itália), disse Stefano Puzzer, porta-voz do sindicato dos trabalhadores dessa unidade, apelando para a "possibilidade de decisão" de cada um.