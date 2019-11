Os 36 trabalhadores presos em uma mina em Teutschenthal, no leste da Alemanha, onde ocorreu uma explosão nesta sexta-feira, foram resgatados, já estão na superfície e em bom estado de saúde, de acordo com informações da polícia local.

Dois outros trabalhadores, de 24 e 44 anos, ficaram feridos na explosão - um deles em estado grave - e agora estão sendo atendidos no hospital.

Após o acidente, que ocorreu por volta das 9h (horário local, 5h de Brasília), os 36 mineiros buscaram refúgio em uma câmara de segurança localizada a 700 metros abaixo do nível do solo, onde estavam presos.

Eles foram resgatados após 1h30 e chegaram à superfície através de um conduto intacto.

As primeiras hipóteses sugerem que a explosão poderia ter sido causada por uma mistura de gases, de acordo com declarações do gerente técnico da mina. A polícia investigará a possibilidade de o acidente ter ocorrido por negligência.