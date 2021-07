Vários grupos de trabalhadores do setor de saúde da Veneziela protestaram nesta terça-feira às portas de 15 hospitais em Caracas e em outros do interior do país para exigir o pagamento integral de seus salários.

Os manifestantes gritaram "Queremos pagamento agora!" e "Sr. ministro, chega de zombaria!" e fecharam algumas avenidas próximas aos hospitais por vários minutos, conforme visto em fotos divulgadas por sindicatos.