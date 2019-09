"Congelar" o tráfico de armas ilegais que chegam dos Estados Unidos ao México foi o pedido do chanceler mexicano, Marcelo Ebrard, durante sua visita à Casa Branca na última terça-feira, que teve como objetivos avaliar os avanços no controle do fluxo migratório rumo ao território americano e evitar a cobrança de novas tarifas por parte do governo de Donald Trump.

Milhares de armas de fogo cruzam a cada ano a fronteira entre os dois países de norte a sul, um problema que, para o governo mexicano, é responsável por parte da violência no país.