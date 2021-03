Luiz Inácio Lula da Silva se disse "tranquilo" e "sem rancor" após a anulação de suas condenações por corrupção na Lava Jato de Curitiba, decidida pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), mas mostrou cautela e evitou revelar suas pretensões políticas diante da possibilidade de concorrer às eleições presidenciais de 2022.

"Minha cabeça não tem tempo para pensar na candidatura em 2022", disse Lula nesta quarta-feira, com tom sereno, em uma entrevista coletiva de mais de uma hora e meia na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP).