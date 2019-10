As principais transportadoras do Equador decidiram suspender nesta sexta-feira a greve nacional iniciada ontem para protestar contra o reajuste no preços dos combustíveis anunciado pelo presidente do país, Lenín Moreno, uma medida que faz parte de um acordo firmado pelo governo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O presidente da Federação Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Passageiros do Equador, Abel Gómez, disse em entrevista coletiva realizada em Quito que a decisão de suspender a greve foi tomada depois da entrega de uma pauta de reivindicações ao governo de Moreno.