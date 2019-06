Terremoto no Japão em foto de 19 de junho. EFE/ Kimimasa Mayama

Um terremoto de 5,5 graus na escala Ritcher sacudiu nesta segunda-feira (data local) Tóquio e as regiões próximas, sem que as autoridades do Japão decretassem risco de tsunami nem informassem sobre danos significativos.

O terremoto aconteceu às 9h11 (horário local, 21h11 em Brasília) com epicentro no litoral de Chiba, cidade que fica a oeste de Tóquio, a cerca de 60 quilômetros de profundidade, segundo informou a Agência Meteorológica de Japão.