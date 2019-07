Um terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter sacudiu nesta quinta-feira o sul da Califórnia e foi sentido em partes do condado de Los Angeles, segundo as primeiras informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O epicentro do tremor, que aconteceu às 10h33 (horário local; 14h33 de Brasília) a uma profundidade de 8,7 quilômetros, foi detectado nos arredores de Ridgecrest, cidade situada a 250 quilômetros ao norte de Los Angeles.