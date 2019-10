27 out 2019

EFE Londres 27 out 2019

Três pessoas detidas nesta semana por suposto envolvimento com o caso dos 39 corpos localizado em um caminhão frigorífico na Inglaterra, foram colocados em liberdade após pagamento de fiança, segundo confirmou neste domingo a polícia de Essex, no leste do país.

Foram soltos um homem e uma mulher na cidade de Warrington, ambos de 38 anos, que foram presos há dois dias no condado de Cheshire; além de um homem de nacionalidade norte-irlandesa, de 48 anos de idade, que foi capturado por agentes no mesmo dia, no aeroporto de Stanstad, em Londres.