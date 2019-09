Promotor americano durante a apresentação do caso Epstein em foto de julho. EFE/ Jason Szenes

Três mulheres prestaram depoimento, como parte da investigação aberta pelas acusações feitas no país contra o milionário Jeffrey Epstein, que morreu há um mês, segundo anunciou nesta quarta-feira o Ministério Público do país europeu.

Os procedimentos aconteceram nos dias 27 de agosto, 3 e 9 de setembro, poucos dias depois da abertura do caso, em que os promotores tentam estabelecer se houve casos de abuso sexual por parte do americano na França, ou se houve outras vítimas francesas fora do país.