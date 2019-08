Pelo menos 25 pessoas morreram e outras seis estão desaparecidas após o naufrágio de três embarcações devido ao mau tempo na região central das Filipinas, informaram neste domingo os serviços de emergência do país.

Os naufrágios ocorreram no sábado em águas do arquipélago filipino entre a cidade de Iloilo e a província de Guimaras em meio a ressaca e fortes chuvas, segundo o Conselho Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres.