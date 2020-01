Três professores foram mortos nesta segunda-feira em um ataque supostamente cometido pelo grupo jihadista somali Al Shabab contra uma escola no condado de Garissa, no leste do Quênia e fronteira com a Somália, de acordo com informações da polícia queniana.

Os supostos terroristas atacaram a Escola Primária Kamuthe por volta das 2h (hora local), confirmou a polícia em sua conta oficial no Twitter.

Os criminosos também agiram contra um posto policial de Kamuthe e um posto de telecomunicações, disse a polícia, sem fornecer, por enquanto, mais detalhes.

O secretário de Educação do Condado de Garissa, Khalif Isack, também confirmou que três professores morreram no ataque.

"É verdade que eles mataram nossos três professores. Eles estavam mirando os professores do sexo masculino. Eles pouparam as professoras", disse Isack, em declarações ao jornal local "The Star".

O governador de Garissa, Ali Korane, disse que os três mortos são "não locais" e acrescentou que "outro professor e um aluno ficaram feridos".

"Condeno veementemente o ataque terrorista covarde em Kamuthe", disse o governador em sua conta no Twitter, expressando "suas mais profundas condolências às famílias das vítimas".

Uma fonte da polícia disse à rádio "Capital FM" que os criminosos fugiram levando "outro professor", embora essa informação não tenha sido oficialmente confirmada pelas autoridades.

O atentado de hoje ocorreu depois que pelo menos quatro civis morreram há seis dias em um ataque atribuído ao Al Shabab contra uma delegacia de polícia no condado de Garissa. EFE

pa/phg