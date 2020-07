O primeiro-ministro do estado da Renânia do Norte-Westfália, na Alemanha, Armin Laschet. EFE/Arquivo

A decisão do governo do estado da Renânia do Norte-Westfália, na Alemanha, de reconfinar o distrito de Gütersloh, após a identificação de um novo surto de infecção pelo novo coronavírus, foi revertida nesta terça-feira na justiça.

O Tribunal Superior Administrativo da Renânia do Norte-Westfália considerou as medidas - que estavam em vigor até a noite de hoje, mas poderiam ser prorrogadas - nulas, por considerá-las "desproporcionais".