Um tribunal da Argentina arquivou nesta quinta-feira o processo contra a ex-presidente e atual vice-presidente do país, Cristina Kirchner, por supostamente ter encoberto os iranianos acusados do atentado a bomba cometido em 1994 contra a associação judaica Amia, por meio da assinatura de um memorando com o Irã durante seu governo (2007-2015).

A decisão foi tomada pelo 8º Tribunal Oral Federal, que considerou que a assinatura do memorando com o Irã em 2013 "não constituía crime", o que beneficia todos os acusados no caso. O Ministério Público, porém, pode recorrer, e assim como as ações movidas pela Delegação das Associações Israelitas Argentinas (DAIA) e pelas famílias das vítimas do ataque.