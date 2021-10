8 out 2021

O presidente do Chile, Sebastián Piñera. EFE/Arquivo

Um tribunal do Chile admitiu nesta sexta-feira uma queixa contra o presidente do país, Sebastián Piñera, depois que a investigação intitulada Pandora Papers revelou supostas irregularidades na venda nas Ilhas Virgens Britânicas de suas ações em um megaprojeto de mineração.

O advogado Luis Mariano Rendón explicou no Twitter que ajuizou ação no Sétimo Tribunal de Garantia de Santiago porque os fatos revelados sobre a venda e compra da Minera Dominga merecem "uma investigação aprofundada" e o Ministério Público "não oferece as garantias necessárias" para tal.