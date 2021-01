O Tribunal de Apelações de Barlavento, em Cabo Verde, decidiu a favor da extradição aos EUA do empresário colombiano Alex Saab, suposto testa de ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e acusado pela justiça americana de lavar centenas de milhões de dólares.

A sentença vem após o tribunal ter conseguido retificar as "irregularidades" processuais apontadas no final de outubro pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) do país africano, incluindo, de acordo com o jornal local "Notícias do Norte", permitir que o acusado "apresente suas alegações finais".