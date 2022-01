Um tribunal de apelações dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira a sentença de prisão perpétua imposta ao traficante de drogas mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, rejeitando assim o recurso apresentado por seus advogados.

O Tribunal de Apelações do Segundo Distrito, em Nova York, defendeu a equidade do processo realizado contra "El Chapo" e rejeitou os argumentos da defesa, que, entre outras coisas, dizia que os membros do júri haviam descumprido as regras ao acompanhar o caso na mídia.