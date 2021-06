Um memorial com fotos de detidos e desaparecidos durante a ditadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) no Museu da Memória e dos Direitos Humanos, em Santiago (Chile). EFE/Arquivo

O ex-agente de inteligência militar australiano Clinton Fernandes está tentando fazer com que um tribunal ordene a divulgação de "todos ou a maior parte" dos documentos referentes ao suposto envolvimento da Austrália no golpe perpetrado por Augusto Pinochet no Chile em 1973.

"Acho que a Austrália esteve envolvida na derrubada do governo democrático de Salvador Allende e, sob a Lei de Arquivos, os australianos têm o direito de ter essa informação", disse Fernandes, que atualmente é acadêmico da University of New South Wales (UNSW)