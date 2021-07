Um tribunal do Egito determinou nesta terça-feira a suspensão da ordem de detenção do porta-contêineres Ever Given, que está nas águas do Canal de Suez desde o final de março devido a um litígio entre a entidade gestora desta via marítima e a empresa proprietária do navio após este ter bloqueado o tráfego no local por dias.

Uma fonte da Autoridade do Canal de Suez informou à Agência Efe que o Tribunal Econômico da cidade de Ismailiya, localizada próximo ao canal, decidiu hoje suspender a ordem emitida em 13 de abril, o que permitirá que o Ever Given navegue livremente .