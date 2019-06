Cidade do Panamá

EFE Cidade do Panamá 12 jun 2019

Um tribunal do Panamá concedeu nesta quarta-feira o benefício da prisão domiciliar ao ex-presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) e o proibiu de sair do país, após um ano preso por espionagem política e peculato.

"Foi ordenada a prisão domiciliar durante o julgamento, não deve dar declarações à imprensa, está impedido de sair do país e deve entregar o passaporte", anunciou aos jornalistas no tribunal Alfredo Vallarino, um dos advogados do ex-presidente.