O Superior Tribunal de Nairóbi declarou nesta sexta-feira constitucionais os artigos 162 e 165 do Código Penal do Quênia que punem as relações homossexuais com até 14 anos de prisão, negando assim um recurso interposto por grupos LGTBI.

"Os litigantes fracassaram na hora de demonstrar que as disposições eram discriminatórias", declarou o juiz John Mativo.