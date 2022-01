Um tribunal de apelação do Reino Unido permitiu nesta segunda-feira que o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, recorra à Suprema Corte do país contra sua extradição para os Estados Unidos, onde está previsto que seja julgado por 18 crimes de espionagem e invasão cibernética.

A decisão da Alta Corte britânica dá a Assange 14 dias para levar seu caso à Suprema Corte, que terá que decidir se o aceita ou não.