23 out 2019

EFE La Paz 23 out 2019

A greve nacional convocada por parte da população contrária à reeleição do atual presidente da Bolívia, Evo Morales, está sendo parcialmente cumprida nesta quarta-feira em algumas cidades do país, como em Santa Cruz de La Sierra, onde nesta madrugada um grupo incendiou o tribunal eleitoral do departamento.

A imprensa local afirma que a greve é cumprida majoritariamente em Santa Cruz, que amanheceu com ruas bloqueadas e grupos organizados evitando a circulação de veículos.