John McAfee durante a audiência sobre sua extradição no dia 15 de junho, em Madri. EFE/Chema Moya/POOL/Arquivo

Um tribunal na Espanha iniciou os trâmites para que possa ser realizada a autópsia dos restos mortais de John McAfee, criador do famoso antivírus de computador que leva seu sobrenome, e determinar as causas de sua morte em um presídio do país.

McAfee, que tinha 75 anos, foi encontrado morto ontem em sua cela em um complexo penal na província de Barcelona, no mesmo dia em que ficou sabendo que a Justiça espanhola aprovou sua extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de evasão fiscal.