A espanhola Juana Ruiz (c).. EFE/Arquivo

Um tribunal de Israel concedeu nesta terça-feira liberdade condicional à ativista espanhola Juana Ruiz, condenada por trabalhar e arrecadar fundos para uma ONG palestina que o país considera ilegal, confirmou a equipe jurídica dela à Agência Efe.

A defesa apelou contra uma recusa ao pedido de condicional feito em dezembro, e hoje o Comitê de Liberdade Provisória do Tribunal de Nazaré, no norte de Israel, enfim aceitou a solicitação, que aguarda ratificação do Ministério Público.