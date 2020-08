Tribunal Especial para o Líbano apontou nesta terça-feira não ter identificado qualquer prova da participação direta do governo da Síria ou de alguma liderança do grupo xiita Hezbollah, no atentado que matou o ex-primeiro-ministro libanês Rafik Hariri.

Durante a leitura da sentença pelo assassinato do antigo chefe de governo, ocorrido há 15 anos, em Beirute, o juiz presidente da sala, David Re, afirmou que "Síria e Hezbollah podem ter tido motivações" políticas na morte do ex-primeiro-ministro, mas que, desde que a Corte abriu as portas, em 2009, não recebeu evidências sobre a participação.