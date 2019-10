7 out 2019

EFE Londres 7 out 2019

EFE/EPA/Parlamento do Reino Unido

O Tribunal de Sessão de Edimburgo, na Escócia, rejeitou nesta segunda-feira uma ação destinada a obrigar o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, a solicitar um adiamento do Brexit caso não seja firmado um acordo com a União Europeia (UE).

O juiz Lord Pentland se pronunciou sobre a denúncia apresentada pela parlamentar do Partido Nacionalista Escocês (SNP) Joanna Cherry, o empresário Vince Dale e o representante da associação anti-Brexit "The Good Law Project", Jolyon Maugham, que pretendia forçar o líder conservador a pedir um adiamento caso Londres e Bruxelas não cheguem a um pacto até 19 de outubro.